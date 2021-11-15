طقس العراق : تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب زخات أمطار في بعض المدن

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب زخات أمطار في بعض المدن والمناطق.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى تأثر مناطق شمال غرب السعودية بمنخفض جوي ويقترب اليوم من سماء البلاد ليسبب طقساً غائماً بشكل جزئي إلى غائم في معظم المناطق، مع فرص أمطار ربما تشمل مناطق عشوائية نهار اليوم”.

وأضاف، “ومن المتوقع مع ساعات مساء الإثنين، تعمق المنخفض بشكل أكبر، والبداية الفعلية لحالة عدم الاستقرار الجوي، حيث متوقع تشكّل سحب رعدية في مناطق عديدة من وسط وجنوب البلاد وأجزاء من مناطق الشمال، ليضعف تأثيره تدريجياً يوم غد الثلاثاء، وهناك اختلاف في خرائط الطقس حول كميات الأمطار وربما تكون حصة مناطق شمال البلاد هي الأقل من هذه الحالة، ويبقى تطور أو ضعف الحالة مرهون بتوفر عناصر الطقس”.

وتابع، “أما الرياح فستكون ساكنة، مع تقلبات في حركتها اليوم وغداً في أغلب المناطق”، مبيناً أنه “لا يوحد أي تغيير كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة”.

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