طقس العراق : تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب اضطرابات جوية في عموم

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب اضطرابات جوية في عموم البلاد.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إنه “من المتوقع تأثر البلاد خلال اليومين القادمين بنشاط منخفض جوي سطحي قادم من البحر الاحمر تزامنآ مع اسناد جوي من منخفض البحر المتوسط من خلال اندفاع الجبهة الاولى للمنخفض نحو البلاد”.

وأوضح “اما في طبقات الجو العليا يتمركز حاليا نزول منخفض جوي قطبي شديد البرودة في قلب البحر الابيض المتوسط ومتوقع ان تصل امتدادات ضعيفة ومحدودة لهذا المنخفض الى البلاد خلال اليومين المقبلين على امل ان يصل الى البلاد خلال يوم الخميس المقبل ويستمر تأثيراته حتى بداية الاسبوع المقبل”.

وبين الموسوي أن “هذه المعطيات سوف تسبب اضطرابات جوية متعددة خلال اليومين المقبلين والايام المقبلة ليكون الطقس خلال اليومين القادمين، اجواء غائمة جزئيا الى غائمة كليا في كافة انحاء البلاد”.

وبشأن مناطق هطول الأمطار أشار الموسوي إلى انها “ستكون على النحو الآتي”:

شمال البلاد: امطار معتدلة الشدة تكون غزيرة في السليمانية واجزاء من كركوك خصوصا شرقها اضافة الى دهوك وشمال اربيل بكميات مطرية تتراوح مابين( 4 الى 8 ملم وقد تصل الى 20 ملم في اماكن الغزارة).

وسط البلاد: امطار خفيفة الى معتدلة الشدة بكميات مطرية تتراوح مابين (3 الى 5 ملم) لكل مدينة من مدن وسط البلاد وهناك احتمالية ضئيلة الحدوث تشير الى احتمالية اشتداد قوة هطول الامطار في مناطق متباعدة من مناطق وسط البلاد ولكن تبقى احتمالية ضئيلة .

غرب البلاد(الانبار): امطار خفيفة الى معتدلة الشدة ولكن تكون غزيرة احيانا على مناطق شمال وغرب الانبار بكميات مطرية تتراوح مابين( 3 الى 5 ملم) وقد تصل الى 10 ملم في شمال وغرب الانبار.

المناطق الجنوبية: سوف تكون الاقل حظا خلال هذه الحالة بسبب التأثيرات السلبية للمرتفع العلوي الشبه المداري من جهة الجزيرة العربية حيث متوقع ان تشهد ذي قار وميسان واجزاء من المثنى خصوصا شمالها هطول زخات مطرية خفيفة ومتفرقة ومتقطعة ولكن ربما تتحول الى معتدلة الشدة في شمال المثنى وشمال ميسان وذي قار في حين تكتفي محافظة البصرة بهطول قطرات من المطر.

ولفت الراصد الجوي إلى أن “الامطار سوف تنطلق شرارتها من الاقسام الغربية وتتقدم تدريجيا الى باقي مناطق البلاد مع مرور ساعات النهار خصوصا مناطق وسط البلاد قد تبدء فرص الامطار بها في وقت متأخر اعتبارا من ساعات مساء وليلة الاثنين وايضا طبيعة الامطار سوف تكون ديمية وربما قد تأخذ الطابع الرعدي في الاقسام الغربية”.

وبشأن درجات الحرارة، توقع الموسوي “حدوث انخفاض محسوس على درجات الحرارة في مناطق شمال وغرب البلاد بينما متوقع حدوث ارتفاع محسوس على درجات الحرارة في مدن الفرات الاوسط ومدن جنوب البلاد خلال اليومين القادمين نتيجة لتأثير كتلة هوائية معتدلة قادمة من الجزيرة العربية ذات امتدادات افريقية حيث متوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى خلال يوم غدا العاصمة بغداد 21 درجة مئوية والبصرة 22 درجة مئوية والانبار 18 درجة مئوية والموصل 8 درجة مئوية”.

اما حركة الرياح فانها “جنوبية شرقية معتدلة السرعة ولكن تكون هبات الرياح نشطة مثيرة للغبار في اغلب مناطق البلاد وخصوصا في وسط وجنوب البلاد بهبات رياح تتجاوز 45 كم في الساعة خلال اليومين المقبلين”.

كما اشار إلى أن “المفاجآت واردة خلال اليومين المقبلين بين السلب والايجاب في كافة المناطق”.