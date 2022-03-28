طقس العراق : تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي بدءاً من يوم الأربعاء المقبل

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي بدءاً من يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “خرائط الطقس تشير إلى أجواء مستقرة في كافة المناطق وأجواء باردة خلال ساعات المساء والصباح الباكر، ومعتدلة خلال النهار، وهناك ارتفاع تدريجي في الحرارة يبدأ من يوم غد الثلاثاء، ليزداد الارتفاع من نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم لتقترب الدرجات من 40 درجة مئوية في المناطق الوسطى والجنوبية وبشكل أقل في باقي المناطق”.

 

وأضاف، “كما تشير الخرئط إلى نشاط متوقع في حركة الرياح الشمالية الغربية نهار اليوم، وخصوصاً مناطق الجنوب، لتصل هبات الرياح إلى 55 كلم في الساعة مع فرصة لتشكل الغبار”.

 

وتابع، “ستشهد البلاد تقلبات في الأجواء بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي متوقعة بدءاً من فجر الأربعاء على المنطقة الغربية، لتتوسع لاحقاً على بعض المناطق الوسطى والشمالية، تصطحب معها سحباً رعدية ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى ونشاطاً في الرياح بشكل مفاجئ بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية المثيرة للغبار”.

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