طقس العراق : تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوية خلال الأسبوع المقبل

طقس العراق : تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوية خلال الأسبوع المقبل

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوية خلال الأسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “الأسبوع القادم سيشهد عدم استقرار جوي، حيث يتضمن عدم الاستقرار فرص أمطار رعدية تتركز في شمال وغرب البلاد مع زخات أمطار رعدية في المناطق الوسطى”.

وأضاف، “ربما تشمل المنطقة الجنوبية نهاية الأسبوع القادم، مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية ثم الشمالية الغربية وفرصة لموجات غبار”.