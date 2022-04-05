طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة يبدأ من الخميس

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الخميس.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة ، أن “طقس البلاد ليوم غد الاربعاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية “.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد“.

وبين، أن “الطقس ليوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، بينما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد“.

ولفت الى، أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد“.

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