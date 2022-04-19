طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة وحدوث عواصف ترابية غداً الأربعاء

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة وحدوث عواصف ترابية غداً الأربعاء.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الاربعاء سيكون غائماً جزئياً مغبراً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ويكون مغبراً في الاقسام الغربية منها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً “.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مغبراً يتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق”.

وتابع أن “طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

وأشار الى أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

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