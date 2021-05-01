طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة مع فرص لتساقط الامطار

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى مفاجآت قد تشمل أمطار في مناطق واسعة من العراق مع انخفاض لدرجات الحرارة.

وتوقع المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعته المستقلة اليوم السبت، أن “تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجزيرة العربية تزامناً مع انحسار تأثير المرتفع العلوي الشبه المداري نحو مدن الجنوب نتيجة لاندفاع أخدود علوي بارد بأصول قطبية (متوسط التأثير) يتركز تأثيره على الأقسام الشمالية من البلاد ليسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على مدن الشمال ومناطق محدودة أخرى من البلاد”.

وأوضح الموسوي، أن “الأجواء في البلاد ستكون صافية إلى غائمة جزئيا في عموم البلاد باستثناء مدن الشمال، حيث تكون الأجواء مابين الغائمة جزئياً والغائمة كلياً مع فرصة واردة لهطول أمطار رعدية تشمل مناطق متفرقة من مدن الشمال وخصوصاً (دهوك والموصل)”.

كما أشار، إلى “احتمالية أن تشهد أجزاء من صلاح الدين وشمال ديالى وواسط وشرق العاصمة بغداد هطول قطرات من المطر وربما تتحول إلى زخات رعدية”، لكنه بيّن أن نسبة حدوث هذه التوقعات لا تتجاو 35%، والمفاجأت واردة بين السلب والإيجاب”.

وبين، أن “المناطق غير المذكورة غير مرشحة لهطول أمطار”، فيما رجح حدوث انخفاض طفيف لدرجات الحرارة في مدن وسط البلاد، مع انخفاض ملحوظ في شمال وغرب البلاد نتيجة لاندفاع كتلة هوائية معتدلة مرافقة للأخدود العلوي”.