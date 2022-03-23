طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يسبب اضطرابات جوية على بعض مدن الشمال ومناطق اخرى محدودة.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعته المستقلة، إن “خرائط الطقس تشير إلى تعمق تأثر البلاد خلال اليومين القادمين بالمنخفض الجوي العلوي القطع ذو الاصول القطبية الذي طال بقائه متمركزآ على تركيا ووسط وشمال شرق البحر الابيض المتوسط نتيجة لقيام مرتفعات جوية في الطبقات العليا بمحاصرته وقطعه عن المنخفض الام وبذلك اصبح محاصرآ من قبل عدة مرتفعات جوية لكن قبل مغادرة المنخفض اجواء البلاد سوف يلتحق ويلتحم بالمنخفض الام”.

وأضاف “اما بالنسبة إلى الطبقة السطحية فمتوقع ان تتأثر البلاد خلال اليوم الأربعاء والخميس بمنخفض حراري سطحي عديم التاثير قادم من جنوب الجزيرة العربية ذو اصول افريقية او بالمجمل هو عبارة عن منظومة ضغط سطحي منخفض ولكن مع ساعات مساء وليلة الخميس تبدأ منظومة الضغط السطحي المرتفع بدخول البلاد من جهة الغرب وبالتالي تسبب هذه العوامل بحدوث اضطرابات جوية على بعض مدن الشمال ومناطق اخرى محدودة من غرب البلاد”.

وتوقع الموسوي أن الطقس خلال اليوم وغد سيكون على النحو الآتي:

المناطق الشمالية:خلال اليوم تكون الاجواء صافية إلى غائمة جزئيا في كافة مدن الشمال ولكن مع حلول ساعات ليلة الاربعاء تتحول الاجواء إلى غائمة كليا مصحوبة بهطول امطار تكون طبيعتها في المدن الشمالية كالاتي:

دهوك امطار غزيرة الشدة بينما تكون الامطار في مدينة الموصل معتدلة إلى غزيرة الشدة وتحديدا في شمال وغرب الموصل بينما تكون الامطار معتدلة في جنوبها وتكون خفيفة وعلى فترات قصيرة تكون معتدلة الشدة في مركز المدينة اضافة إلى شرق الموصل. في حين قد تشهد مدينة اربيل هطول زخات مطر خفيفة اما باقي المدن غير المذكورة فهي غير مرشحة لهطول الامطار.

اما خلال يوم الخميس تكون الاجواء في المدن الشمالية صافية إلى غائمة جزئيا ولكن تكون غائمة كليا خلال ساعات مساء وليلة الخميس اما بالنسبة إلى الامطار فتستمر على مدينة الموصل ودهوك خلال ساعات فجر الخميس فقط اما باقي مدن الشمال ليس لها نصيب الا قطرات من المطر وقد تكون زخات خفيفة في مدينة السليمانية يوم الخميس والمفاجات واردة.

المناطق الغربية(الانبار):اجواء صافية ومشمسة ومستقرة خلال اليوم الأربعاء وغد الخميس ولكن تكون الاجواء غائمة احيانا في القائم والرطبة مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة ومعتدلة الشدة تشمل تلك المنطقتين فقط يوم غدا الاربعاء وربما قد تشهد اجزاء من حديثة ايضا هطول قطرات من المطر.

المناطق الوسطى والجنوبية: ومن بينها العاصمة بغداد اجواء صافية ومشمسة ومستقرة في كافة مدن وسط وجنوب البلاد لليومين القادمين.

وبشأن درجات الحرارة توقع الراصد الجوي “حدوث تذبذب حراري ملحوظ خلال اليومين القادمين”، مشيرا إلى “ارتفاع كبير على درجات الحرارة في كافة مدن البلاد خلال يوم الاربعاء نتيجة لتأثر البلاد بكتلة هوائية دافئة قادمة من جنوب الجزيرة العربية ذات اصول افريقية لتكون الاجواء على اثر هذه المعطيات ربيعية بامتياز وتكون حارة قليلا اثناء ذروة فترة الاشعاع الشمسي عند الظهيرة خصوصا في مدن الجنوب”.

وخلال يوم غد الخميس أشار الموسوي إلى أن “كتلة هوائية باردة تندفع مرافقة للمنخفض العلوي البارد لتؤثر على مدن شمال وغرب ووسط البلاد لتسبب بحدوث انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة بفارق 7c او اكثر بقليل في تلك المدن لتعود الاجواء الربيعية والتي تميل قليلا إلى البرودة وهذا الانخفاض المتوقع لايعني قدوم موجة برد بل مجرد انخفاض قد يكون الاخير من نوعه يذكرنا بنكهة واجواء الشتاء في حين تبقى مدن الجنوب تحت تاثير الكتلة الدافئة على امل ان تتعمق هذه الكتلة في الاراضي العراقية وتزيل مقدار من قوة الكتلة الدافئة المسيطرة على مدن الجنوب لتجبرها على ان تنسحب مؤقتا نحو اصولها يوم الجمعة”.

اما حركة الرياح فانها “جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في كافة المدن خلال اليوم، اما يوم الخميس تتحول الرياح إلى شمالية غربية وتكون سرعة هبات الرياح معتدلة السرعة إلى نشطة مثيرة للغبار في كافة مدن البلاد بهبات رياح تتجاوز 40كم في الساعة وقد تكون هبات الرياح قوية احيانا في مناطق غرب ووسط البلاد وخصوصا غرب الانبار لتصل حاجز 55كم في الساعة وبالطبع سوف يثار الغبار في مناطق واسعة من البلاد”.