طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

المستقلة/- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا صحوا غدا الاربعاء .. مغبرا الخميس .. بدرجات حرارة دون من 45 مئوية قليلا.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان طقس يوم غد الاربعاء سيكون في عموم المناطق صحوا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مابين (10-20)كم/س و(20-30) كم/س بمدى رؤية (6-8)كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 42 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك والموصل 22 مئوية واعلاها في واسط وميسان 30 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 36 مئوية واعلاها في البصرة 45 مئوية.

اما طقس يوم الخميس المقبل فسيكون صحوا يتحول الى مغبر .. بحركة رياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س بمدى رؤية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم.بدرجات حرارة مقاربة لليوم السابق.