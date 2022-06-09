طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من اليوم

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من اليوم في العديد من مناطق البلاد.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إنه “بعد أن شهدت أمس مناطق وسط وشمال البلاد والمنطقة الغربية منها انخفاضاً بدرجات الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية معتدلة، من المتوقع أن يطرأ مزيد من الانخفاض خلال الأيام القادمة، خصوصاً من يوم الجمعة والأسبوع القادم، لتكون منتصف ونهاية الثلاثين في مناطق الشمال والمنطقة الغربية وبداية الأربعين في المنطقة الوسطى”.

وأضاف، “المنطقة الجنوبية تعاني منذ عدة أيام من ارتفاع بدرجات الحرارة حيث لاسمت الـ50 درجة مئوية فضلا عن ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية، وسيستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم الخميس، ومن الجمعة تنكسر درجات الحرارة الشديدة لتسجل منتصف الأربعين درجة مئوية وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم ثم ترتفع مجدداً”.

واتابع، “من المتوقع أيضاً أن نشهد نشاطاً في حركة الرياح الشمالية الغربية حيث متوقع نشاط محدود في حركة الرياح خلال اليوم الخميس، وفرصة لموجات غبار تنطلق من جنوب الموصل وتتحرك باتجاه صلاح الدين وكركوك عصر ومساء اليوم الخميس وهي خفيفة ومتوسطة، ويزداد نشاط الرياح الشمالية الغربية غداً الجمعة ومطلع الأسبوع القادم مع فرصة تشكّل الغبار”.