طقس العراق : انخفاض درجات الحرارة مع احتمالية هطول امطار رعدية غزيرة

المستقلة/- رصد مراقب جوي، اليوم الخميس، احتمالية هطول امطار “رعدية وغزيرة” مع انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الليلة حتى فجر يوم غد في بعض مناطق العراق بما فيها اقليم كوردستان.

وقال نائل العلي، في رصد جوي كتبه على موقع التواصل، وتابعته المستقلة، إن هناك حالة عدم استقرار بالأخص ليلة اليوم الخميس والى فجر يوم غد الجمعة، مبيناً أن الحالة عموماً ضعيفة ولا تشمل اغلب المناطق.

وأوضح أن المناطق المشمولة بحالة عدم استقرار الطقس هي المناطق الجبلية ومناطق متفرقة من شمال ميسان وواسط وبعض مناطق ديالى وبالاخص اجزائها الجنوبية والشرقية الحدودية .

وبين أنها تبدأ تدريجياً خلال الصباح أو فترة الظهيرة وتكون الذروة ليلاً، موضحاً أن الأمطار ستكون رعدية غزيرة احياناً ترافقها رياح هابطة وبالاخص مناطق بدرة وجصان والمناطق الشرقية من واسط، وصولاً إلى مناطق شمال ميسان ((علي الغربي))، وتكون اقل غزارة على مناطق مركز واسط وغربها.

وأوضح أن هناك احتمالية بعض الزخات المتفرقة على باقي المناطق مثل بغداد وشرق بابل وشمال ذي قار وباقي مناطق ميسان وشرق البصرة وشمالها، مشيراً إلى أن الفرص ضعيفة جداً في باقي المناطق التي لم تذكر.

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة العظمى خلال النهار ستكون في المنطقة الشمالية 17 إلى 23، المنطقة الوسطى 24 إلى 26، الفرات الأوسط 26 إلى 27، المنطقة الجنوبية 26 إلى 27، المنطقة الغربية 19 إلى 20، وتنخفض اكثر يومي الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال الفجر ستكون المنطقة الشمالية 6 إلى 10، المنطقة الوسطى 11 إلى 13، الفرات الأوسط 13 إلى 14، المنطقة الجنوبية 14 إلى 16، المنطقة الغربية 9 إلى 10، المناطق الجبلية تحت الصفر.

ولفت إلى أن الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة وبالاخص في المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية ومناطق واسط وتصل سرعتها في واسط إلى 45 كم بالساعة، وأيضاً تشتد اكثر عند حدوث عواصف رعدية في المناطق المشمولة بالأمطار، وتتحول اتجاه الرياح تدريجياًلتكون شمالية غربية يوم الجمعة في عموم البلاد.