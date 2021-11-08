طقس العراق : انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع

المستقلة/-تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بانخفاض في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، وستكون الأجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح”.

وأضاف، “لا توجد حالة جوية مهمة خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي ولغاية بداية الأسبوع المقبل، وبعدها نستقبل حالة جوية ممطرة، وبعدها انخفاض آخر في درجات الحرارة”.

وتابع، “وستكون درجات الحرارة خلال اليوم على النحو التالي: الموصل 26، كركوك 27 ، خانقين 30 ، بغداد 29، الكوت 30 ، النجف 30، الناصرية 30، البصرة 28، الرطبة 25”.