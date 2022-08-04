طقس العراق : انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

المستقلة/-أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً حار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم السبت سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوا حار ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق”.

وبين، أن “طقس يوم الاحد في المنطقتين الوسطى الشمالية سيكون صحواً، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوا حار، أما درجات الحرارة ستنخفض في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الشمالية والجنوبية من البلاد”.

وأشار الى، أن “طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً حار، أما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي والجنوبي من البلاد”.

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