طقس العراق .. انخفاض بالحرارة وامطار وعواصف اعتبارا من الغد الخميس

المستقلة/ – تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي جاف ونشاط في الرياح الغبارية.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إنه “ابتداء من يوم غد الأربعاء، يقترب منخفض جوي جاف ليسبب نشاطاً كبيراً في حركة الرياح الغربية والجنوبية الغربية خصوصاً في سوريا والأردن والمنطقة الغربية من البلاد، مع فرصة موجات غبار تتحرك من تلك المناطق باتجاه البلاد، خصوصاً عصر ومساء الأربعاء، ويوم الخميس تبدأ موجات الغبار لتغطي مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد والمنطقة الغربية وأجزاء من الشمال، وسرعة هبات الرياح ستتراوح ما بين 55 و75 كم في الساعة، بينما متوقع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية في الجنوب والمنطقة الوسطى من يوم غد الأربعاء، لترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية في الجنوب”.

وأضاف، “ومتوقع من ساعات مساء الأربعاء تحوّل الرياح إلى شمالية غربية بدءاً من غرب البلاد، وتليها باقي المناطق نهار الخميس، وذلك ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار”.

وتابع، “وهناك منخفض جوي جديد يقترب من البلاد يوم الجمعة يسبب أيضا نشاطاً في الرياح وموجات غبار، لذلك يرجى الانتباه خصوصاً مرضى الجهاز التنفسي خلال الأيام القادمة”.

وبين، “ستشهد البلاد ارتفاعاً في الحرارة ثم انخفاضاً متوقعاً بشكل مؤقت بداية الأسبوع القادم، ورغم الانخفاض تبقى الأجواء حارة وسط النهار، وسيشمل الانخفاض المنطقة الغربية ومناطق الوسطى والشمالية وبشكل خفيف جداً المناطق الجنوبية، ويستمر يوم أو يومين ثم ترتفع مجدداً”.

وأشار إلى أن “فرص أمطار متوقعة على مناطق أقصى الشمال قرب الحدود مع تركيا و إيران، وستتحسن خلال يوم الجمعة على المنطقة الشمالية، وربما تشمل زخات الأمطار بعض مناطق وسط البلاد يوم الجمعة”.