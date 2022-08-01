طقس العراق : انتهاء موجة الرطوبة التي تشهدها البلاد يوم الأحد المقبل

المستقلة /- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الإثنين، انتهاء موجة الرطوبة التي تشهدها البلاد، يوم الأحد المقبل.

وقال عطية في إيضاح تابعته المستقلة، إنه “حسب أخر تحديثات خرائط الطقس الصادرة صباح اليوم، فأن موعد انتهاء موجة الرطوبة التي تؤثر حاليا في أجواء مدن الجنوب هو خلال ساعات مساء يوم الاحد المقبل المصادف 7 آب”.

وأضاف، “سيصادف ذلك فترات من التحول المؤقت إلى الاتجاه الغربي شديد الحرارة، وربما يكون هناك تغيير في وضع وحركة المنظومة الجوية”.

وتابع، “ستتعرض عموم مدن البلاد لموجة حارة تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء، ومتوقع ان تسجل فيها درجات الحرارة فوق الـ50°م في اغلب مدن الجنوب والوسط، وتستمر عدة ايام”.

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