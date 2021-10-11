طقس العراق : امطار خفيفة في المناطق الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين

المستقلة/-توقعت هيئة الانواء الجوية ان يكون الطقس صحوا الى غائم جزئيا ، مع فرصة لسقوط امطار خفيفة في المناطق الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين .

وذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا ولا تغير بدجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الًى معتدلة السرعة . و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة “.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 18 مئوية والعظمى 37 مئوية ،وفي البصرة تصل درجة الحرارة العظمى الى 39 مئوية.

واضاف البيان :” ان طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا، وغائما احياناً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال النهار في الاقسام الغربية منها ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة . و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة . وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صواح مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

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