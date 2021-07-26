طقس العراق : التنبؤات الجوية تشير إلى انحسار موجة الحر اعتبارا من الاربعاء

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى انحسار موجة الحر التي تؤثر على البلاد اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى بدء انحسار موجة الحر المؤثرة حالياً على أجواء البلاد اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل”.

وأضاف، أن “درجات الحرارة من يوم الأربعاء المقبل ستعود إلى معدلاتها الطبيعية العامة لتنخفض بمقدار 6 درجات مئوية”.

وتابع، “خرائط الطقس لا تشير لغاية الآن إلى وجود موجة حر أخرى خلال الفترة المقبلة”.

إلى ذلك قال المتنبئ الجوي صادق عطية: إن “درجات الحرارة في المناطق الجنوبية ستصل الخمسين مئوية خلال اليوم في الظل، فيما تصل منتصف ونهاية الأربعينيات في المناطق الوسطى والشمالية”.