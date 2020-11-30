طقس العراق : التحذير من جولة أمطار جديدة بدءاً من اليوم

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى حالة جوية جديدة، تتوفر من خلالها فرص هطول الأمطار على عدد من المحافظات العراقية.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح (30 تشيرن الثاني 2020)، إن “المنخفض الجوي الذي تسبب بموجة الأمطار الأخيرة عبر باتجاه الأراضي الإيرانية، وبهذا تكون فرص الامطار الخاصة بهذا المنخفض قد انتهت، وتشير خرائط الطقس إلى تقدم منخفض جديد نحو البلاد، تبدأ مقدماته بغطاء من السحب مساء اليوم وغدا الثلاثاء، تبدأ معها فرص الأمطار على بادية المثنى ظهر الثلاثاء، وتزداد الحالة مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء، وتعتبر الحالة ثابتة على خرائط الطقس لكن مختلفة في نطاق تأثيرها، وكتوقعات أولية متوقع ان تتركز فرص الأمطار على مناطق الجنوب وربما تشمل مناطق وسط البلاد والمنطقة الغربية”.

وتابع، “نحذر من تشكل الضباب خلال فجر وصباح اليوم الإثنين، الذي يشمل بادية المثنى والنجف، وأجزاء محدودة من كربلاء وصلاح الدين وديالى وكركوك والموصل والبصرة وميسان، وربما يشمل مناطق أخرى لم تذكر لذلك وجب التنبيه”.

وبين، “أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة السرعة، بينما تكون متقلبة الاتجاه وجنوبية شرقية على مناطق وسط البلاد والمنطقة الغربية، فيما ستنخفض درجات الحرارة خلال اليوم، والخارطة أدناه توضح درجات الحرارة في المحافظات العراقية”.