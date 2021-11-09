طقس العراق : الاجواء مستقرة خلال الاسبوع الحالي

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر المناطق الشمالية من البلاد بحالة جوية الخميس المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، اليوم الثلاثاء، إن “خرائط الطقس تشير إلى أن الأجواء المستقرة هي السائدة في البلاد طوال الأسبوع الحالي، وهناك حالة جوية محدودة تخص مناطق الشمال تبدأ الخميس المقبل”.

وأضاف، “وربما يصاحب تلك الحالة الجوية تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية، والبرودة ستزداد قريباً بشكل ملموس خاصة فترة المساء”.

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