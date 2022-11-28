طقس العراق : الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في البلاد خلال اليومين المقبلين

المستقلة/- نشر المتنبئ الجوي نائل العلي، الاثنين، خارطة الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في البلاد خلال اليومين المقبلين .

وقال العلي في منشور على الفيسبوك تابعته المستقلة، إن “حالة عدم استقرار يبدأ تأثيرها تدريجيا على مناطق غرب البلاد والجنوب الغربي خلال اليوم الاثنين ثم تدخل بشكل فعلي إلى مناطق غرب البلاد يوم الثلاثاء ثم المنطقة الشمالية بعد ظهر الثلاثاء”.

وأضاف أن “هناك أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على مناطق محدودة من غرب محافظة النجف والأنبار بالمناطق الصحراوية التي تكون بعيدة عن المدن”، مشيراً إلى أن “الفرص واردة لتأثر مدن السماوة والديوانية والنجف وغرب ذي قار بزخات المطر خلال الصباح ولفترات قصيرة”.

وأوضح أن “هناك فرص ضعيفة لهطول الأمطار في باقي المناطق”، مبيناً أن “طقس يوم غد الثلاثاء سيشهد أمطاراً غزيرة إلى رعدية على مناطق غرب الأنبار مع سيول متوقعة”.

وأشار إلى “إمكانية هطول زخات في المنطقة الوسطى والفرات الأوسط خصوصاً على أجزاء من بغداد وديالى وكربلاء وبابل وصلاح الدين، فيما تشتد الأمطار تدريجياً على فترات وتشمل جميع مناطق الشمال والغزارة القوية متوقعة على مناطق غرب نينوى والمناطق الجبلية”.

وبحسب العلي، فإن درجات الحرارة المتوقعة العظمى خلال اليوم الاثنين كما يلي:

المنطقة الشمالية. 12 إلى 20

المنطقة الوسطى 21 إلى 23

الفرات الأوسط 23 إلى 25

المنطقة الغربية 14 إلى 15

المنطقة الجنوبية 26 إلى 28

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