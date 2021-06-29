طقس العراق : اشتداد الحرارة تزامنا مع ارتفاع معدلات الرطوبة

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، إلى اشتداد حرارة الأجواء خلال الـ72 ساعة المقبلة، تزامناً مع ارتفاع في معدلات الرطوبة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، اليوم الثلاثاء، إن “خرائط الطقس تشير إلى أن ذروة الموجة الحارة هي خلال 72 ساعة القادمة تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في الظل خصوصاً في المناطق الجنوبية والوسطى وبشكل أقل في باقي المناطق، مع ظهور بعض السحب المتفرقة؛ بسبب اشتداد مرتفع جوي على شمال السعودية وتقدم كتلة هوائية صحراوية حارة”.

وأضاف، أنه “بالنسبة لحركة الرياح، فستستمر جنوبية شرقية في مناطق الجنوب ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق، وترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية خصوصاً في البصرة حتى مساء الأربعاء، حيث من المتوقع تحولها إلى شمالية غربية بدءاً من المنطقة الغربية والمناطق الوسطى، وقد تثير الغبار على بعض المناطق الوسطى خصوصاً الصحراوية”.

وتابع، “وابتداءً من الخميس تنتهي الرياح الجنوبية الشرقية في مناطق الجنوب، لتعود الرياح الشمالية الغربية الجافة شديدة الحرارة”.