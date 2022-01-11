طقس العراق : استمرار فرص هطول الأمطار في بغداد والانبار وديالى ومدن الشمال

المستقلة /-تشير التنبؤات الجوية،الى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة بدءاً من يوم الخميس المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، “تستمر فرص هطول الأمطار في العاصمة بغداد والانبار وديالى صعودا نحو مدن الشمال اليوم الثلاثاء، لتنتهي الحالة الليلة مع استمرار الاجواء غائمة جزئيا وفرص مستمرة للامطار في السليمانية واربيل ودهوك وشمال نينوى وصلاح الدين وشمال نينوى خلال مساء الثلاثاء وفجر الاربعاء”.

وأضاف، “تشير التنبؤات الجوية إلى فرص هطول ثلجي خفيف في مرتفعات شمال اربيل وشمال دهوك، فيما تستمر الرياح في حركتها اليوم وغداً الاربعاء بالاتجاه الجنوبي الشرقي وتكون خفيفة الى معتدلة السرعة”.

وحذر عطية من “بؤر للغزارة في السليمانية وشمال ديالى وشمال اربيل”.

وبين، “وستشهد أغلب مدن البلاد اجواء شبه مستقرة يوم الاربعاء، مع فترات من الهطول الخفيف في مناطق من السليمانية وشمال اربيل” .

ولفت إلى أنه “لا تغيير بدرجات الحرارة وتستمر بالارتفاع خلال الايام القادمة لغاية يوم السبت او الاحد”.

وأشار إلى ان “البلاد على موعد مع حالة جوية ممطرة جديدة تبدأ بالتاثير اعتبارا من يوم الخميس وتستمر الى الاحد، سببها منخفض جبهوي قادم من البحر المتوسط، ليسبب هطول زخات من الامطار الرعدية خلال فترة التأثير أعلاه، إضافة إلى هطول ثلجي ربما يطال المناطق المنخفضة يوم السبت ليلا أو صباح الأحد في مدن الشمال وأمطار متجمدة في غرب الأنبار بسبب ما يعقبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة”.

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