طقس العراق : استمرار تأثر البلاد خلال اليوم بنشاط المنخفض الجوي السطحي

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط يسبب استقرارا مؤقتا في الأجواء.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار تأثر البلاد خلال اليوم بنشاط المنخفض الجوي السطحي القادم من البحر المتوسط ولكن متوقع ان يقتصر تأثيره على الاقسام الشمالية والغربية من البلاد”.

واشار الى أن “باقي المناطق تتاثر بضغط جوي مرتفع يسبب استقرار مؤقت في الاجواء تزامنا مع بداية وصول تأثيرات المنخفض العلوي القطبي الذي يتمركز حاليا في قلب البحر الابيض المتوسط ليؤثر كبداية اولية على الاقسام الشمالية من البلاد وبالتالي تسبب هذه العوامل استمرار حدوث الاضطرابات الجوية على الاقسام الشمالية من البلاد بينما يسود الاستقرار في باقي المناطق”.

وأضاف الراصد الجوي، أنه خلال يوم غد الخميس “يزداد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي السطحي القادم من البحر المتوسط مع نشاط منخفض جوي جديد محدود التأثير قادم من البحر الاحمر تزامنآ مع اقتراب المنخفض العلوي القطبي البارد من البلاد وبالتالي مسببا اشتداد حدة الاضطرابات الجوية في الاقسام الشمالية من البلاد مع حدوث اضطراب جوي جديدة في الاقسام الجنوبية”.

وأوضح الموسوي ان الطقس خلال اليوم وغد سيكون على النحو الآتي:

المناطق الشمالية:اجواء غائمة كليا مصحوبة بأمطار خفيفة الى معتدلة الشدة ذات طابع ديمي تشمل مناطق واسعة من شمال البلاد ولكن تكون غزيرة على فترات في دهوك وشمال وشرق الموصل واربيل خلال يوم الاربعاء اما خلال يوم الخميس تكون الاجواء غائمة كليا مصحوبة بامطار معتدلة الشدة تغزر احيانا ولكن تكون طبيعة الامطار غزيرة الشدة في المدن التالية(كركوك والسليمانية واربيل) ولايستبعد حدوث إرتفاع كبير في منسوب مياه الامطار في تلك المدن.

المناطق الغربية:اجواء صافية الى غائمة جزئيا ولكن تكون غائمة كليا مع تساقط لزخات من الامطار المعتدلة والخفيفة في شمال الانبار وخاصة القائم خلال يوم الاربعاء اما خلال يوم الخميس تكون الاجواء غائمة جزئيا واحيانا غائمة مع فرصة لهطول زخات من الامطار الخفيفة الى قطرات على مناطق عشوائية من الانبار.

المناطق الوسطى:اجواء صافية الى غائمة جزئيا باستثناء صلاح الدين تستمر فرص الامطار بها حتى ساعات صباح يوم غدا وتنتهي مع حلول ساعات الظهيرة خلال يوم الاربعاء اما خلال يوم الخميس المقبل تكون الاجواء غائمة جزئيا واحيانا غائمة مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة متفرقة تشمل اجزاء من العاصمة بغداد وواسط ولكن تكون الامطار معتدلة الشدة في صلاح الدين تغزر في شمالها وربما قد تشهد مدن الفرات الاوسط هطول قطرات من المطر في اماكن متباعدة منها.

المناطق الجنوبية:خلال يوم الاربعاء اجواء صافية ومشمسة ومستقرة اما خلال يوم الخميس تكون الاجواء غائمة جزئيا واحيانا غائمة مع هطول زخات من الامطار الخفيفة على اماكن متفرقة قد تتحول الى معتدلة في الاقسام الشرقية من مدن الجنوب.

وبشأن درجات الحرارة والرياح، توقع الموسوي “استمرار تأثر مناطق وسط وجنوب وغرب البلاد بالكتلة الهوائية المعتدلة القادمة من الجزيرة العربية لتسجل درجات الحرارة العظمى في بداية العشرينيات في تلك الاقسام من بينها العاصمة بغداد اما الرياح خلال اليومين المقبلين تكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتكون مثيرة للغبار في وسط وجنوب البلاد بهبات رياح تصل الى 40كم في الساعة احيانا”.

وتوقع ايضا “تشكل ضباب مختلف الكثافة يسبب في تدني مدى الرؤية الافقية ليؤثر على الاقسام الغربية من البلاد ومناطق يصعب تحديدها من مدن الفرات الاوسط اضافة الى المثنى وذي قار والبصرة”، محذرا “سالكي الطرق توخي الحذر واخذ الاحتياطات الازمة خصوصا سالكي الطرق السريعة”.

وخلال يوم الخميس يتجدد الضباب على المناطق التالية فقط اجزاء من البصرة ومناطق محدودة من شمال وغرب البلاد”.