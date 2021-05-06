طقس العراق : استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الجزيرة العربية

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى ان الاجواء صافية في عموم البلاد مع احتمالية تأثر المرتفعات الشمالية بحالة من عدم الاستقرار تسبب هطول امطار متفرقة.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الخميس ، “يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي السطحي الجاف القادم من الجزيرة العربية تزامنآ مع استمرار هيمنة المرتفع العلوي الشبه المداري مسببآ استمرار الاستقرار الجوي وانعدام الحالات الجوية الممطرة في كافة مناطق البلاد”.

وأوضح الموسوي ان “اجواء البلاد خلال اليوم صافية الى غائمة جزئيا مع احتمالية تأثر مرتفعات الشمال بحالة جوية سريعة من عدم الاستقرار تسبب هطول امطار رعدية متفرقة على تلك المنطقة(مرتفعات الشمال حصرا)”.

وبشأن درجات الحرارة، توقع الراصد الجوي “تواصل الارتفاع الكبير والملموس في كافة انحاء البلاد نتيجة لتعمق الكتلة الهوائية الحارة القادم من الجزيرة العربية ذات الامتدادت والاصول الافريقية وبالتالي مسببآ استمرار سيطرة الاجواء الصيفية الحارة في اغلب مناطق البلاد طبعا عدا مدن الشمال تكون الاجواء تميل الى الطابع الربيعي”.

اما حركة الرياح فانها “غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في كافة مناطق البلاد لكن تنشط هبات الرياح وتكون مثيرة للغبار في مدن الجنوب والفرات الاوسط وشمال الانبار والسليمانية وكركوك بهبات رياح تتجاوز 40km في الساعة”.