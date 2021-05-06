طقس العراق : استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الجزيرة العربية

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى ان الاجواء صافية في عموم البلاد مع احتمالية تأثر المرتفعات الشمالية بحالة من عدم الاستقرار تسبب هطول امطار متفرقة.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الخميس ، “يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي السطحي الجاف القادم من الجزيرة العربية تزامنآ مع استمرار هيمنة المرتفع العلوي الشبه المداري مسببآ استمرار الاستقرار الجوي وانعدام الحالات الجوية الممطرة في كافة مناطق البلاد”.

وأوضح الموسوي ان “اجواء البلاد خلال اليوم صافية الى غائمة جزئيا مع احتمالية تأثر مرتفعات الشمال بحالة جوية سريعة من عدم الاستقرار تسبب هطول امطار رعدية متفرقة على تلك المنطقة(مرتفعات الشمال حصرا)”.

وبشأن درجات الحرارة، توقع الراصد الجوي “تواصل الارتفاع الكبير والملموس في كافة انحاء البلاد نتيجة لتعمق الكتلة الهوائية الحارة القادم من الجزيرة العربية ذات الامتدادت والاصول الافريقية وبالتالي مسببآ استمرار سيطرة الاجواء الصيفية الحارة في اغلب مناطق البلاد طبعا عدا مدن الشمال تكون الاجواء تميل الى الطابع الربيعي”.

اما حركة الرياح فانها “غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في كافة مناطق البلاد لكن تنشط هبات الرياح وتكون مثيرة للغبار في مدن الجنوب والفرات الاوسط وشمال الانبار والسليمانية وكركوك بهبات رياح تتجاوز 40km في الساعة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محلل : المرحلة المقبلة ستشهد صراعا كبيرا بين الاحزاب حول الدوائر الانتخابية

اخر الاخبار

سامسونغ تحقق نجاحا كبيرا بعد إطلاق هاتف Galaxy S20 FE العام الماضي

اخر الاخبار

شركة ”لينوفو“ الصينية تقدم فيديو تشويقي لاحد الاجهزة اللوحية

اخر الاخبار

تحقيق اممي : جرائم “داعش” ضد الإيزيديين في العراق ترقى إلى جرائم حرب

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب بعد تراجع عائدات سندات الخزانة الامريكية

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الجزيرة العربية

اخر الاخبار

كارثة عالمية .. عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية

اخر الاخبار

كارثة عالمية .. عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية

اخر الاخبار

جنرال أمريكي يحذر: العالم قد يدخل في حقبة من عدم الاستقرار

اخر الاخبار

حدث في 24 رمضان .. مقتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض المخزونات الامريكية وارتفاع الاستهلاك

اخبار العراق

التعليم العالي تصدر توضيحاً بشأن آليات التعليم في الدراسات الأولية والعليا

اخبار العراق

كركوك : صدور اوامر القبض على اعضاء الجبهة التركمانية لاعتدائهم على قوة امنية

اخبار العراق

خلية الأزمة النيابية تنتقد قرارات لجنة الصحة وتعتبرها روتينية ودون مستوى الطموح

اخر الاخبار

صعود ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الخميس

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد ..ليس شرطا ظهور اعراض على جميع متلقي اللقاح

اخبار العراق

التربية النيابية : مقترح لاعتماد درجة نصف السنة ونهاية الكورس الاول كدرجة نهائية