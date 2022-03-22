طقس العراق: استمرار تأثر البلاد بحالة من الاستقرار الجوي

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى استمرار تأثر البلاد بحالة من الاستقرار الجوي الذي يرافقها زخات أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة ، (22 آذار 2022)، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال اليوم الثلاثاء، حيث متوقع طقساً غائماً بشكل جزئي إلى غائم، خصوصاً في المناطق الشمالية والوسطى والمنطقة الغربية، مع فرص أمطار متوقعة اليوم، حيث تكون رعدية أحياناً لتشمل أغلب المناطق الشمالية وخصوصاً دهوك وأربيل والسليمانية”.

وعن طقس مناطق وسط البلاد والمنطقة الغربية بين الأسدي، أنه “متوقع فرص أمطار تبدأ من المنطقة الغربية وتشمل معظم المناطق هناك، ثم تتحرك نحو صلاح الدين ثم النجف وتليها معظم المناطق الوسطى لتشمل العاصمة بغداد وبابل وكربلاء والديوانية والكوت وديالى وتستمر حتى ظهر اليوم ثم تنتهي، وربما تلامس السحب الممطرة الأطراف الشمالية من المثنى وذي قار وميسان”.

وبيّن، “فرص الأمطار خفيفة ومتوسطة ولا تستبعد غزارة الأمطار على مناطق محدودة مصحوبة على فترات برياح نشطة مؤقتة مثيرة للغبار بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية”.

وأضاف، “درجات الحرارة تستمر بالتذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الأيام القادمة، أما موجة البرد التي تتأثر بها المنطقة الغربية ومناطق الشمال وبعض المناطق الوسطى، فستنتهي اليوم، مع ارتفاع متوقع في الحرارة، لكن تبقى الأجواء باردة في ساعات المساء والصباح الباكر”.