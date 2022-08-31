طقس العراق : استمرار الاجواء الصيفية خلال ما تبقى من الاسبوع الجاري

المستقلة /- أوضح المتنبئ الجوي، علي الموسوي، الأربعاء، الفرق العلمي بين موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة.

وقال الموسوي في تدوينة، تابعته المستقلة، “لا توجد موجة حر في المدى المنظور ومايشاع في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتعرض البلاد لموجة حر شديدة هو كلام غير صحيح وغير دقيق ابدا”.

وأضاف، أنه “من المتوقع ان تستمر الاجواء الصيفية الحارة والمرهقة خلال ما تبقى من الاسبوع الجاري وبداية الاسبوع المقبل مع حدوث ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بفارق درجة الى درجتين مئوية عن ماسجلته البلاد خلال أمس الثلاثاء”.

وأوضح أن “هناك فرق علمي شاسع بين مصطلح موجة الحر وبين الارتفاع الاعتيادي في درجات الحرارة، حيث أن موجة الحر لها شروط خاصة تميزها عن الارتفاع المعتاد في درجات الحرارة ومن اهم تلك الشروط ان تكون درجات الحرارة اعلى من المعدل السنوي بفارق 5 درجات مئوية فما فوق على الاقل”.