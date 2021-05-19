طقس العراق : استقرار الحالة الجوية مع انخفاض طفيف في معدلات الحرارة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى استقرار الحالة الجوية في عموم البلاد مقابل انخفاض طفيف في معدلات الحرارة في مناطق الوسط والشمال فقط.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، “متوقع تواصل الاستقرار الجوي وانعدام فرص الامطار بسبب تأثير المنخفض الحراري السطحي الجاف القادم من الجزيرة العربية تزامنا مع سيطرة قوية للمرتفع العلوي الشبه المداري وبالتالي مسببآ استمرار الاجواء الصافية والمستقرة في كافة انحاء البلاد”.

وبشأن درجات الحرارة، توقع الموسوي “انخفاض طفيف في مناطق شمال وغرب ووسط البلاد بسبب تأثيرات ضعيفة لكتلة هوائية معتدلة في حين لايوجد اي انخفاض في مدن الجنوب بسبب تواصل تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة القادم من الجزيرة العربية ذات الامتدادات الافريقية وبشكل عام متوقع ان تتواصل الاجواء الصيفية الحارة في كافة مدن البلاد خلال يوم غدآ”.

اما حركة الرياح، فانها “شمالية غربية حارة خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتكون مثيرة للغبار احيانا في الموصل والاجزاء الشرقية والشمالية من الانبار اضافة الى وسط وجنوب البلاد بهبات رياح تتجاوز 40كم في الساعة”.