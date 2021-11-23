طقس العراق : استقرار الأجواء في عموم البلاد مع انتهاء الحالة الجوية الممطرة

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، إلى استقرار الأجواء في عموم البلاد مع انتهاء الحالة الجوية الممطرة.

وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، في توضيح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء،  إن “الحالة الجوية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وكانت ضعيفة في مناطق واسعة من البلاد بينما كانت غزيرة في شرق البلاد خصوصاً الكوت وديالى والسليمانية وبعض مناطق ميسان”.

وأضاف “ستنتهي فرص الأمطار في عموم المناطق، وتستقر معها الأجواء مع تحول الرياح إلى شمالية غربية وانخفاض متوقع في الحرارة في معظم المناطق وبشكل أقل في مناطق الجنوب بينما يكون الانخفاض واضح خصوصاً درجة الحرارة الصغرى”.

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