طقس العراق : استقرار الأجواء في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة

المستقلة /-تشير التنبؤات الجوية، إلى استقرار الأجواء في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وتأثرها بحالة جوية ممطرة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى أجواء مستقرة في البلاد خلال الأيام المقبلة، مع توقعات زخات أمطار خفيفة يوم غد الثلاثاء على بعض المناطق الشمالية مع مزيد من الارتفاع في الحرارة خصوصاً في مناطق الجنوب وبشكل أقل في باقي المناطق”.

وأضاف، “ومتوقع نهاية الأسبوع الحالي تقدم غطاء من السحب العالية ومتوسطة الارتفاع، لتسبب طقساً غائماً بشكل جزئي إلى غائم وهي مقدمات لحالة جوية ممطرة متوقعة مطلع الأسبوع القادم”.

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