طقس العراق : ارتفاع معدلات الحرارة في البلاد خلال الأسبوع المقبل

طقس العراق : ارتفاع معدلات الحرارة في البلاد خلال الأسبوع المقبل

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى ارتفاع معدلات الحرارة في البلاد خلال الأسبوع المقبل.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في توضيح تابعته المستقلة ، “منذ عدة أيام، درجات الحرارة تسجل معدلاتها دون العامة في اغلب مدن العراق خصوصا المنطقة الغربية منها”.

وأضاف “تستمر على هذا الحال لغاية بداية الأسبوع المقبل”.

وتوقع أن “ترتفع بعدها درجات الحرارة نسبيا فوق المعدل عدة أيام مع اقترابنا من وداع فصل الصيف اللاهب وتوديع درجات الحرارة الخمسينية ودخول فصل الخريف مناخيا يوم 1 أيلول”.