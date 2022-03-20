طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة في معظم المناطق اليوم

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى تأثر البلاد بارتفاع في درجات الحرارة في معظم المناطق اليوم، واستمرار فرص هطول الأمطار في مناطق وسط وشمال وغرب البلاد.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “خرائط الطقس تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة في مناطق جنوب البلاد لتصل نهاية 20 درجة مئوية، بينما متوقع انخفاض في الحرارة في مناطق وسط وشمال البلاد والمنطقة الغربية خلال اليوم”.

واضاف، أن “التوقعات تشير إلى طقس غائم بشكل جزئي إلى غائم خلال اليوم، وخصوصاً مناطق وسط وشمال البلاد والمنطقة الغربية، ومتوقع استمرار فرص الأمطار وتساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية خصوصاً دهوك وأربيل والسليمانية، بينما متوقع فرص أمطار خفيفة في شمال كركوك والموصل”، مبينا “كذلك متوقع فرص أمطار خصوصاً شرق ديالى والكوت وربما بعض الزخات الخفيفة على العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها والمنطقة الغربية”.