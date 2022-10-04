طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية حارة

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى نشاط متوقع في حركة الرياح في عدد من مدن البلاد، وارتفاع في درجات الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية حارة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “التوقعات تشير إلى نشاط في حركة الرياح الجنوبية الشرقية في الأقسام الجنوبية الغربية وغرب البلاد – بادية المثنى والنجف – تسبب تصاعداً للغبار الخفيف والمتوسط ويتحرك باتجاه مناطق وسط البلاد خصوصاً النجف وكربلاء ومدينة الرمادي، ليزول تدريجياً مع ساعات مساء اليوم”.

وأضاف، “كما تشير التوقعات إلى ارتفاع أكثر في الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية حارة تستمر حتى نهاية الأسبوع ومن بداية الأسبوع القادم متوقع انخفاضاً في الحرارة مجدداً، وعودة الأجواء الخريفية مع فرصة لتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الشمالية السبت القادم”.