طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية حارة

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى نشاط متوقع في حركة الرياح في عدد من مدن البلاد، وارتفاع في درجات الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية حارة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “التوقعات تشير إلى نشاط في حركة الرياح الجنوبية الشرقية في الأقسام الجنوبية الغربية وغرب البلاد – بادية المثنى والنجف – تسبب تصاعداً للغبار الخفيف والمتوسط ويتحرك باتجاه مناطق وسط البلاد خصوصاً النجف وكربلاء ومدينة الرمادي، ليزول تدريجياً مع ساعات مساء اليوم”.

 

وأضاف، “كما تشير التوقعات إلى ارتفاع أكثر في الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية حارة تستمر حتى نهاية الأسبوع ومن بداية الأسبوع القادم متوقع انخفاضاً في الحرارة مجدداً، وعودة الأجواء الخريفية مع فرصة لتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الشمالية السبت القادم”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

خبير يسلط الضوء على تأثير قرارات أوبك+ على إنتاج العراق النفطي

اخبار العراق

الخزعلي : اختلاف قيادات المكون الكردي اخر تشكيل حكومة السوداني

اخبار العراق

المستقلة تنشر المقابلة التي أجراها الكاظمي مع صحيفة لو فيغارو

اخر الاخبار

شركة ادوية تبدأ تجربة علاج لمرض الزهايمر

اخبار العراق

عبيس : قرعة منافسات الدوري العراقي الممتاز ستُجرى بمشاركة 20 فريقًا

اخر الاخبار

بعد رفعه دعوى ضد شبكة CNN.. ترامب يهدد بمقاضاة وسائل اعلام اخرى

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

خبير يسلط الضوء على تأثير قرارات أوبك+ على إنتاج العراق النفطي

اخبار العراق

المستقلة تنشر المقابلة التي أجراها الكاظمي مع صحيفة لو فيغارو

اخبار العراق

عبيس : قرعة منافسات الدوري العراقي الممتاز ستُجرى بمشاركة 20 فريقًا

اخر الاخبار

بعد رفعه دعوى ضد شبكة CNN.. ترامب يهدد بمقاضاة وسائل اعلام اخرى

الاخبار

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بسبب تقدم كتلة هوائية حارة

اخر الاخبار

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يحل ضيفاً ثقيلا على إنتر ميلان الإيطالى

اخر الاخبار

الصين : تقنيات جديدة قادرة على ملء بطارية الهاتف بأقل من 10 دقائق

اخر الاخبار

الصين : تقنيات جديدة قادرة على ملء بطارية الهاتف بأقل من 10 دقائق

اخر الاخبار

على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.. بايدن سنفرض عقوبات جديدة على إيران

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

واكوم  تطرح شاشة الرسم Cintiq Pro 27 في أسواق الشرق الأوسط

اخبار العراق

محافظ كربلاء يدعو المتظاهرين الى ابعاد المندسين في صفوفهم

اخبار العراق

قوات الجيش تحتجز صحفيين اثنين في سنجار لاسباب مجهولة

اخبار العراق

شرطة كربلاء تنقذ فتاة من الابتزاز خلال ساعات معدودة

اخبار العراق

 نائب يكشف عن هدر في المال العام بمشروع ماء الخيرات جنوبي كربلاء

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء حالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

اخر الاخبار

41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي