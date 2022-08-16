طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الغد مع استقرار معدلات الرطوبة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى أن ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الغد مع استقرار معدلات الرطوبة، مع رياح مثيرة للغبار.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في توضيح تابعته المستقلة، إن “الأجواء ستكون حارة كالعادة ودرجات الحرارة العظمى خلال نهار اليوم الثلاثاء ستكون كما يلي”:

 

المنطقة الشمالية 36 إلى 42

المنطقة الوسطى 42 إلى 44

المنطقة الجنوبية 46 إلى 48

الفرات الأوسط 44 إلى 46

المنطقة الغربية 36 إلى 38 “.

 

وأضاف، “اما حركة الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة لتتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 35 كم في الساعة، تنشط في بعض المناطق إلى 40 كم في الساعة لتعمل على تصاعد الغبار المحلي في بعض المناطق”.

 

وأضاف الراصد الجوي أنه “ثمة تغير في التوقعات ولا توجد موجة رطوبة قوية خلال هذا الأسبوع كما ذكرت سابقاً، والمتوقع هو رطوبة قليلة وبالاخص مناطق شرق ميسان وجنوب وشرق البصرة خلال أيام الخميس والجمعة”.

 

فيما توقع “ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين ابتداءً من يوم الأربعاء والخميس”.

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