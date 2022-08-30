طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس يومي الخميس والجمعة سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وتابع، أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.