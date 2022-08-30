طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم البلاد”.
وأضاف البيان أن “طقس يومي الخميس والجمعة سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.
وتابع، أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الداخلية الإيرانية تعلن عن إغلاق الحدود البرية مع العراق

اخر الاخبار

الرئيس الايراني : احياء الاتفاق النووي مرتبط بإقفال ملف المواقع المشتبه بها

اخبار العراق

الباوي : الحزب الديمقراطي دائما ما يخذل الحلفاء سواء كانوا شيعة ام سنة

اخبار العراق

السورجي : التغيير واجراء الانتخابات المبكرة لا يتم الا من خلال الدستور والقانون

اخبار العراق

نائب يصف الوضع السياسي بالمعقد جدا ويدعو الى تغليب لغة العقل

اخبار العراق

مفوضية حقوق الانسان تدعو الجميع للحفاظ على السلم الأهلي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

الداخلية الإيرانية تعلن عن إغلاق الحدود البرية مع العراق

اخبار العراق

الباوي : الحزب الديمقراطي دائما ما يخذل الحلفاء سواء كانوا شيعة ام سنة

اخبار العراق

السورجي : التغيير واجراء الانتخابات المبكرة لا يتم الا من خلال الدستور والقانون

اخبار العراق

نائب يصف الوضع السياسي بالمعقد جدا ويدعو الى تغليب لغة العقل

اخبار العراق

مفوضية حقوق الانسان تدعو الجميع للحفاظ على السلم الأهلي

اخبار العراق

التربية النيابية تنفي تأثر العملية التعليمية بالأحداث السياسية

اخبار العراق

التربية النيابية تنفي تأثر العملية التعليمية بالأحداث السياسية

اخبار العراق

فرنسا تعرب عن “بالغ قلقها” إزاء سقوط ضحايا خلال أحداث المنطقة الخضراء

اخر الاخبار

دراسة : زيت الزيتون يوفر الحماية ضد تطور عدة أنواع من السرطان

اخر الاخبار

تشيلسي ضيفا ثقيلا على ساوثهامتون فى الجولة الخامسة للبريميرليج

اخر الاخبار

موقع : ميزات مهمة قد تختفي من متصفح Chrome بداية عام 2023

اخر الاخبار

وكالة : الاتحاد الاوربي يضع خطة التصدي لروسيا في المجال الإعلامي

اخبار العراق

الاعلام الامني : تعرض المنطقة الخضراء لقصف بأربعة صواريخ

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود

اخر الاخبار

ايران ترفض اتهامات الولايات المتحدة ضد دورها في سوريا

اخبار العراق

تقرير : العراق رابع أكبر مستورد من تركيا خلال شهر تموز