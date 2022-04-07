طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً ودرجات الحرارة العظمى ترتفع بضع درجات بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في حين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر في الأقسام الجبلية منها تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في الاقسام الغربية، فيما ترتفع بضع درجات في الاقسام الشرقية منها”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى صحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر في الاقسام الجبلية منها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات”.

وتابع، أن “الطقس ليوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد”.

ولفت الى، أن “طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع المناطق، أما درجات الحرارة فسترتفع عدة درجات في الاقسام الوسطى والشمالية، وبضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد”.