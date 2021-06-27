طقس العراق : ارتفاع درجة الحرارة في بغداد والمحافظات

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، إلى تحول الرياح إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي، وازدياد معدلات الرطوبة، ليسببا ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة منذ فجر اليوم.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاحد، “بدأ منذ ساعات الفجر اليوم، الارتفاع بدرجات الحرارة بشكل واضح، وذلك نتيجة لتحول الرياح إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي وازدياد معدلات الرطوبة”.

وأضاف، “بحسب خرائط الطقس، فإن الأسبوع الحالي سيكون حاراً ومرهقاً مع ارتفاع إضافي بعد منتصف الأسبوع في درجات الحرارة التي ستتجاوز الـ 50 درجة مئوية في أغلب مدن الفرات الأوسط والجنوب”.

وتابع، “ستستمر الأجواء بهذه الكيفية حتى نهاية الأسبوع المقبل في المناطق المذكورة أعلاه، إضافة لمدن الوسط، في حين تبقى مدن الشمال والغرب أقل نسبيا مع ذلك ستكون الأجواء فيها حارة ايضا”.