طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الرياح المثيرة للغبار

المستقلة/- تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد، واستمرار الرياح المثيرة للغبار في وسط وجنوب العراق.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية خلال اليوم في العاصمة بغداد نزولاً باتجاه الجنوب”، مبيناً أن “الرياح ستكون مثيرة للغبار الخفيف والمتوسط، ليترسب معظم الغبار خلال ساعات المساء”.

وأضاف، “وستكون الرياح جنوبية شرقية في أقصى غرب الأنبار، وستكون معتدلة السرعة لتنشط على فترات وتثير الغبار”.

وبين، “تشير خرائط الطقس إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري في معظم مناطق البلاد”.