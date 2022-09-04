طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد حتى يوم الخميس المقبل

طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد حتى يوم الخميس المقبل

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد حتى يوم الخميس المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، “تشير خرائط الطقس إلى استمرار درجات الحرارة مرتفعة في أغلب المناطق حتى نهاية الأسبوع، ومن يوم الخميس تباشر كتلة هوائية معتدلة متوقعة بالعمل على خفض درجات الحرارة”.

واضاف، “وستشهد البلاد تقلبات في حركة الرياح في أغلب المناطق مع ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية في البصرة وميسان الأيام القادمة “.