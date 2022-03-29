طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من اليوم الثلاثاء

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وبدء حالة من عدم الاستقرار الجوي نهار غد الأربعاء.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في تدوينة تابعته المستقلة، إنه “ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بدءاً من اليوم الثلاثاء، ويزداد الارتفاع الأسبوع القادم في معظم المناطق خصوصاً المناطق الوسطى والجنوبية لتقترب من 40 درجة مئوية، ويشمل الارتفاع باقي المناطق لكن بشكل قليل، فيما تستمر الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر بالميول إلى البرودة بشكل عام”.

وأضاف الأسدي، أن “حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقعة نهار غد الأربعاء، وفرص أمطار تتركز غرب البلاد إضافة إلى زخات أمطار ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى في المناطق الوسطى والشمالية مع فرصة لنشاط الرياح المثيرة للغبار”.

وتابع: “تستمر الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط بشكل محدود في المنطقة الجنوبية بينما متوقع تحوّل الرياح إلى جنوبية شرقية في غرب البلاد خفيفة إلى معتدلة السرعة”.