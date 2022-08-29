طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة اليوم بسبب تقدم كتلة هوائية حارة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الاثنين، إلى ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم بسبب تقدم كتلة هوائية حارة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة، أن “موجة الرطوبة ستزداد بشكل كبير مساء اليوم الإثنين وتشمل ميسان، لتصل إلى 90% في البصرة وتزيد من الشعور في الحرارة والأجواء الكاتمة على فترات خلال الأيام القادمة”.

وأضاف أنه “من المتوقع استمرار الرياح الشمالية الغربية في باقي المناطق مع نشاط محدود في حركة الرياح لتتشكل على إثرها موجات غبار من جنوب الموصل وصلاح الدين وتشمل بعض المناطق الوسطى عصر ومساء اليوم”.

وأشار الراصد الجوي إلى “استمرار تواجد السحب العالية ومتوسطة الارتفاع اليوم خصوصاً مناطق الجنوب، وأغلبها سحب غير ممطرة لكن أحياناً تحدث تغيرات سريعة في عناصر الطقس وقد تتشكل سحب رعدية محدودة وهي فرصة ضعيفة جداً”.

وبشأن درجات الحرارة توقع الأسدي “ارتفاعا بعدة درجات بدءاً من اليوم، وذلك بسبب تقدم كتلة هوائية حارة”.