طقس العراق: ارتفاع درجات الحرارة اعتباراً من منتصف الاسبوع المقبل

المستقلة/- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة اعتباراً من منتصف الاسبوع المقبل لتصل إلى الأربعين مئوية. 

وذكر عطية في تدوينة، و تابعته المستقلة ، أن “درجات الحرارة ستلامس الأربعين مئوية، اعتباراً من منتصف الأسبوع في جنوب ووسط البلاد، وأقل قليلاً في شمال وغرب البلاد ثم تنخفض قليلا بعدها”.

 

وأضاف أنه “مابين ارتفاع وانخفاض، متوقع أن يستمر ذلك لعدة أيام.. مع فترات من سكون الرياح المرهق، وارتفاع قليل بالرطوبة النسبية في الجنوب”.

 

وأشار إلى أن “السبب هو مرتفع جوي شبه مداري يتمركز في الطبقات المتوسطة من الجو”.

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