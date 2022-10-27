طقس العراق : ارتفاع جديداً في درجات الحرارة بدءاً من الغد

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية”.

وأضاف البيان، أنَّ “طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق”.

وتابع، أنَّ “طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق ، أما الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

وبين ، أن “طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.