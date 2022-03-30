طقس العراق : ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الغد الخميس

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً في المنطقة الوسطى بينما سيكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، اما درجات الحرارة فستشهد ارتفاعاً قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في الجزء الشمالي للبلاد”.

واضاف البيان، ان “طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في عموم مناطق البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وسترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية”.

وبين، ان “طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً في المنطقتي الوسطى والجنوبية ومصحوباً ببعض الغيوم في المنطقة الشمالية، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم مناطق البلاد”.

ولفت الى، ان “طقس البلاد ليوم الاحد المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة بعموم مناطق البلاد”.