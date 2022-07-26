طقس العراق : ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الغد

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية “.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وبين أن “طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد”.

ولفت الى أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس فيها صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفية تكون رعدية أحياناً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية “.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب استثناء العراق من التراخيص الاسيوية

اخبار العراق

النزاهة : نسبة استجابة أعضاء مجلس النوَّاب لكشف الذمة بلغت 48,8%

اخبار العراق

محلل : مجلس الامن سيفرض عقوبات سطحية على تركيا إزاء الاعتداء على العراق

اخبار العراق

عبد المهدي يشيد باختيار محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء

اخر الاخبار

آبل تجري تغييرًا هائلاً في قواعد معالجة المدفوعات من خلال iOS

اخبار العراق

مصادر رياضية : حظوظ راضي شنيشل تصاعدت لتدريب المنتخب الوطني

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب استثناء العراق من التراخيص الاسيوية

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الغد

اخبار العراق

عبد المهدي يشيد باختيار محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء

اخر الاخبار

آبل تجري تغييرًا هائلاً في قواعد معالجة المدفوعات من خلال iOS

اخبار العراق

مصادر رياضية : حظوظ راضي شنيشل تصاعدت لتدريب المنتخب الوطني

اخر الاخبار

موقع : تراجع القيمة التسويقية للنجم رياض محرز إلى 35 مليون

اخر الاخبار

تراس : على بريطانيا ألا تكرر في العلاقات مع الصين “أخطاءها” التي ارتكبتها تجاه روسيا

اخر الاخبار

تراس : على بريطانيا ألا تكرر في العلاقات مع الصين “أخطاءها” التي ارتكبتها تجاه روسيا

اخر الاخبار

تقرير : 10 أسباب تجعل من الدولار المحرك الاساسي للاقتصاد العالمي

اخبار العراق

السعدي : البرنامج الحكومي سيتم وضعه بالتعاون مع الاطار التنسيقي

اخر الاخبار

أودي تكشف عن سيارة Q6 الجديدة ذات الدفع الرباعي

اخر الاخبار

ماسك : إطلاق 46 قمراً صناعياً ضمن مشروع Starlink في مدار الأرض بنجاح

اخبار العراق

الحرة : العراق يسمح للبنانيين بتجديد جوازت سفرهم يدويا

اخر الاخبار

اخصائية تغذية : خل التفاح مشروب معجزة لفقدان الوزن

اخر الاخبار

بسبب ازمة الطاقة.. الاتحاد الاوربي يواجه انقسامًا خطيرا داخله

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط لليوم الثاني بعد ان قعطت روسيا النفط والغاز عن اوربا

اخبار العراق

تربية ميسان: قبول تلميذ الصف الأول الابتدائي مشروطا بزراعة شجرة