طقس العراق : ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الغد

المستقلة/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية “.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وبين أن “طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد”.

ولفت الى أن “طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس فيها صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفية تكون رعدية أحياناً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية “.