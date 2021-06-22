طقس العراق : ارتفاع الحرارة الأيام القادمة

المستقلة /- تشير التبنؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بموجة حر، ذروتها بداية الأسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “التوقعات تشير إلى مزيد من ارتفاع الحرارة الأيام القادمة، وخصوصاً بداية الأسبوع القادم حيث تصل إلى 50 درجة مئوية في مناطق الجنوب وتقترب من 50 درجة مئوية في المناطق الوسطى، وبشكل أقل في باقي المناطق الشمالية والمنطقة الغربية”.

وأضاف، أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات، ومن يوم غد والأيام القادمة سيعود نشاط الرياح الشمالية الغربية في مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى لتصل هباتها إلى 65 كم في الساعة، وستكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية ثم تخف سرعة الرياح مطلع الأسبوع المقبل”.

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