طقس العراق.. احتمالية هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة

المستقلة/- تشير توقعات الطقس، إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة على الأقسام الجنوبية من البلاد، خصوصاً البصرة وبادية المثنى، بينما تكون خفيفة ومتوسطة على باقي مناطق المثنى وذي قار وميسان وواسط واجزاء من الديوانية.

وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، في تدوينة تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “الساعات القادمة متوقع غزارة في الأمطار على الأقسام الجنوبية خصوصاً البصرة وبادية المثنى، أغلبها أمطار ديمية وربما يصاحبها نشاط سحب رعدية، بينما تكون خفيفة ومتوسطة على باقي مناطق المثنى وذي قار وميسان وواسط واجزاء من الديوانية”.

وتوقع الأسدي أن “تنتهي فرص الأمطار تدريجياً الساعات القادمة عدا البصرة وميسان تستمر حتى بعد الظهر ثم تنتهي، مع تحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وانخفاض متوقع في الحرارة”.

وأضاف، أن “ضباب يغطي مناطق واسعة من البلاد صباح اليوم الثلاثاء يزول تدريجياً مع ساعات النهار”.

وأرفق الأسدي خريطة توضح توقعات الأمطار الساعات القادمة في ما تبين الألوان شدة الأمطار.

الازرق: أمطار خفيفة الى متوسطة.

الاخضر: أمطار متوسطة الى غزيرة أحيانا.

الاصفر: أمطار غزيرة.

الاحمر: أمطار غزيرة جدا.

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