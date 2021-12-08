طقس العراق : اجواء متبانية بين الصحو والبارد والغائم الجزئي

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا متباينا بين الصحو البارد والغائم الجزئي مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين .

ذكر بيان للهيئة ان طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، غائما جزئيا ويتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا ، ودرجة الحرارة تنخفض قليلا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما مع تساقط امطار وحدوث عواصف رعدية وتساقط الثلج في بعض الاماكن ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 8 مئوية والعظمى 23 مئوية ، وتصل درجات الحرارة في البصرة وميسان الى 28 درجة مئوية .

واضاف البيان ان طقس الجمعة سيكون في عموم مناطق البلاد ، صحوا وباردا مع بعض الغيوم ويتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

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