طقس العراق : اجواء صحوة ومشمسة مع فرص هطول الامطار في الشمال

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى أجواء صحوة ومشمسة في معظم مناطق البلاد، مع فرص لهطول الأمطار في المناطق الشمالية.

وقال المتنبئ الجوي محمد الكبيسي في تدوينة، تابعته المستقلة، اليوم الاحد، إن “المنطقة الشمالية ستشهد أجواءً صحوة ومشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة تتحول إلى غائمة جزئياً وغائمة مع فرص لتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة وغزيرة أحياناً، مع عواصف رعدية خلال ساعات مساء اليوم”.

وأضاف، “تنخفض درجات الحرارة بحدود درجة مئوية وتتراوح درجات الحرارة مابين 14 إلى 17 درجة مئوية”، مبيناً أن “الرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم في الساعة تنشط إلى 30 كم في الساعة”.

ولفت إلى أن “أجواء المنطقة الغربية صحوة ومشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة في أغلب المناطق، على أن تزول السحب تدريجياً خلال ساعات ظهر يوم غد وترتفع درجات الحرارة بحدود درجة إلى درجتين مئويتيين وتتراوح درجات الحرارة مابين 17 درجة مئوية غرباً إلى 19 درجة مئوية شرقاً”.

وتابع، أن “الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول مساءً في مناطق غرب الأنبار إلى الاتجاه الجنوبي الغربي خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم في الساعة تنشط إلى 35 كم في الساعة”.

فيما أشار إلى أن “المنطقة الوسطى ستشهد أجواء صحوة ومشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً وغائمة خلال ساعات مساء يوم غد في الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من محافظة ديالى مع هطول الأمطار الخفيفة والمتفرقة مساءً، قد تشهد مناطق متفرقة من محافظة النجف ومحافظة واسط هطول الأمطار الخفيفة والمتفرقة مساء اليوم”.

وبين أن “درجات الحرارة ترتفع بحدود درجة مئوية وتتراوح درجات الحرارة مابين 17 إلى 21 درجة مئوية”، مضيفا أن “الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 35 كم في الساعة”.

وقال الكبيسي إن “أجواء المنطقة الجنوبية ستكون أيضا صحوة ومشمسة مع بعض السحب العالية والمتوسطة في بعض المناطق تزول تدريجياً، كما ترتفع درجات الحرارة بحدود درجة إلى درجتين مئويتيين وتتراوح درجات الحرارة مابين 20 إلى 22 درجة مئوية”.

وأضاف أن “الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 35 كم في الساعة”.

درجات الحرارة العظمى في عموم البلاد خلال اليوم كالآتي:

محافظة دهوك : 14 درجة مئوية

محافظة أربيل : 15 درجة مئوية

محافظة السليمانية : 15 درجة مئوية

محافظة نينوى : 15 درجة مئوية

محافظة كركوك : 17 درجة مئوية

محافظة ديالى : 17 درجة مئوية

محافظة صلاح الدين : 17 درجة مئوية

محافظة الأنبار : 19 درجة مئوية شرقاً و 17 درجة مئوية غرباً عند مدينة الرطبة

العاصمة بغداد : 19 درجة مئوية

محافظة بابل : 20 درجة مئوية

محافظة واسط : 21 درجة مئوية

محافظة كربلاء : 21 درجة مئوية

محافظة النجف :21 درجة مئوية

محافظة الديوانية : 20 درجة مئوية

محافظة ذي قار : 22 درجة مئوية

محافظة ميسان : 21 درجة مئوية

محافظة المثنى : 21 درجة مئوية

محافظة البصرة : 21 درجة مئوية

بدوره، رجح المتنبئ محمد الدوري أن “تشهد المناطق الشمالية فرص أمطار خاصة في غضون الليل”، مبيناً أنّ “الأمطار قد تكون رعدية في بعض المناطق، إلاّ أنّها غير كافية للحد من الواقع الجاف في البلاد”.