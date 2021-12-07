طقس العراق : اجواء ستكون غائمة وممطرة في الوسط والشمال

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا ممطرا غدا في الوسط والشمال.. متباينا الخميس .. بدرجات حرارة عشرينية.

وذكر بيان للهيئة ان : طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاربعاء غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في بعض اقسامها الشرقية.. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س تنشط نهارا الى / 40 / كم مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن بمدى رؤية(6-8 )كم وفي الغبار (4-6)كم.

واوضحت ان الطقس بالمنطقة الشمالية سيكون غائما جزئيا الى غائم مع هطول زخات مطر ليلا في مناطق مختلفة تكون رعدية احيانا على المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س، بمدى رؤية (6-8)كم.وفي المنطقة الجنوبية الطقس صحو بغيوم متفرقة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س بمدى رؤية (6-8)كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 6 مئوية والعظمى 21 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في نينوى وديالى 5 مئوية واعلاها في البصرة 14 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 19مئوية واعلاها في البصرة 26 مئوية.

ويكون طقس يوم الخميس المقبل صحوا بغيوم متفرقة في الوسط والجنوب ممطرا في الشمال ..بانخفاض قليل لدرجات الحرارة بعموم المناطق.

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