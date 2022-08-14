طقس العراق : إستمرار درجات الحرارة حول المعدل وأجواء صيفية اعتيادية

المستقلة/- توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، استمرار درجات الحرارة ضمن المعدل في مدن العراق مع ارتفاع طفيف في الرطوبة في المناطق الجنوبية الشرقية.

وقال الزيادي في تصريح صحفي و تابعته المستقلة، إن التوقعات تشير إلى إستمرار درجات الحرارة حول المعدل وأجواء صيفية اعتيادية يرافقها رياح شمالية معتدلة جافة.

وأضاف أنه لا توجد رطوبة او موجة حارة كما يشاع بل فقط متوقع عودة الرطوبة قليلاً ببعض الأماكن الجنوبية الشرقية تحديداً في البصرة ميسان وشرق الكوت بدءاً من مساء يوم الأربعاء المقبل وتستمر بشكل متفاوت إلى نهاية الأسبوع الحالي.

وتابع الزيادي بالقول إن معدل درجات الحرارة في المدن كافة تبقى مقاربة وأعلى درجة ستكون في البصرة ميسان وصولاً مدن الفرات الأوسط حول (48) مئوية وأقل بقليل باقي المدن الوسطى والشمالية.

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